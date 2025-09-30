 
Nike Pro 速干训练针织膝盖护套（1 只） - 黑/煤黑/白色

Nike Pro 速干训练针织膝盖护套（1 只）采用四向弹性材料，塑就贴合感，并搭载导湿速干技术，帮助保持干爽舒适，为你营造出众支撑感受。针织弹性区域和泡绵衬垫，为关键部位打造理想体验，助你专注训练。


Nike Pro

¥249

舒适支撑

Nike Pro 速干训练针织膝盖护套（1 只）采用四向弹性材料，塑就贴合感，并搭载导湿速干技术，帮助保持干爽舒适，为你营造出众支撑感受。针织弹性区域和泡绵衬垫，为关键部位打造理想体验，助你专注训练。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
  • 四向弹性材料结合套穿式设计，轻松实现理想贴合效果
  • 泡绵衬垫为关键部位营造出众支撑感
  • 弹性针织区域，助你畅动自如

产品细节

  • 单个出售
  • 材质：63% 锦纶/31% 二烯类弹性纤维/4% 乙烯基醋纤/2% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/煤黑/白色
  • 款式： DA6934-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。