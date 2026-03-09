Nike Pro
Dri-FIT 大童（男孩）速干短袖训练上衣
16% 折让
Nike Pro Dri-FIT 大童（男孩）速干短袖训练上衣采用 Dri-FIT 面料，可导湿速干，有助保持干爽；背部网眼拼接设计，让你在全力以赴之际也能保持清爽。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： II1283-010
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
产品细节
- 面料：100% 棉。网眼布：79% 聚酯纤维/21% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： II1283-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
