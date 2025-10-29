Nike Pro
Dri-FIT 大童（男孩）速干薄绒长袖训练上衣
23% 折让
Nike Pro Dri-FIT 大童（男孩）速干薄绒长袖训练上衣采用匠心打造，是训练和比赛日叠搭时的理想之选。顺滑弹性针织面料，内里轻微加绒，助你在球场内外自如畅动。搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，在比赛升温之际帮助身体保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HF4362-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 插肩衣袖，营造自由无拘的运动体验
产品细节
- 88% 聚酯纤维/12% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
