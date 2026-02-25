 
Nike Pro Dri-FIT 大童（男孩）速干薄绒长袖训练上衣 - 烟灰/黑

33% 折让

Nike Pro Dri-FIT 大童（男孩）速干薄绒长袖训练上衣采用匠心打造，是训练和比赛日叠搭时的理想之选。顺滑弹性针织面料，内里轻微加绒，助你在球场内外自如畅动。搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，在比赛升温之际帮助身体保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 烟灰/黑
  • 款式： HF4362-084

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 插肩衣袖，营造自由无拘的运动体验

产品细节

  • 88% 聚酯纤维/12% 氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。