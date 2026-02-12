 
Nike Pro Dri-FIT 大童（男孩）速干训练紧身裤打造挚爱之选，助你尽情玩耍。正面下部采用加固面料，无论是画粉笔画、观察昆虫还是跳舞，皆可让你畅玩无忧。搭载 Nike Dri-FIT 技术，令你畅享干爽舒适感受。


  • 显示颜色： 烟灰/烟灰/黑
  • 款式： FJ6821-084

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。

舒适贴合

顺滑弹性面料和宽版弹性腰部，平整亲肤。可轻松外搭短裤或队服。

产品细节

  • 面料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。外接片：84% 聚酯纤维/16% 氨纶。网眼布：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！此款产品的图片中，外层短裤仅作搭配使用，并非产品的一部分。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。