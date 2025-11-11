Nike Pro Dri-FIT
大童（男孩）速干训练紧身裤
10% 折让
Nike Pro Dri-FIT 大童（男孩）速干训练紧身裤打造挚爱之选，助你尽情玩耍。正面下部采用加固面料，无论是画粉笔画、观察昆虫还是跳舞，皆可让你畅玩无忧。搭载 Nike Dri-FIT 技术，令你畅享干爽舒适感受。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： FJ6821-010
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。
舒适贴合
顺滑弹性面料和宽版弹性腰部，平整亲肤。可轻松外搭短裤或队服。
产品细节
- 面料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。外接片：84% 聚酯纤维/16% 氨纶。网眼布：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
