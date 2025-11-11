Nike Pro Dri-FIT 大童（男孩）速干训练紧身裤打造挚爱之选，助你尽情玩耍。正面下部采用加固面料，无论是画粉笔画、观察昆虫还是跳舞，皆可让你畅玩无忧。搭载 Nike Dri-FIT 技术，令你畅享干爽舒适感受。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！此款产品的图片中，外层短裤仅作搭配使用，并非产品的一部分。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。