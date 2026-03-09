Nike Pro
Dri-FIT 大童（男孩）速干针织训练套头连帽衫
22% 折让
Nike Pro Dri-FIT 大童（男孩）速干针织训练套头连帽衫专为出众性能而设计，提供舒适穿着体验。落肩设计，轻松休闲；袋鼠式口袋，便于储物；Dri-FIT 技术，导湿速干，令你倍感舒适。
- 显示颜色： 游戏宝蓝/黑
- 款式： IF1723-480
Nike Pro
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
产品细节
- 面料/连帽里料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 正面口袋
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
