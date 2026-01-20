Nike Pro
Dri-FIT 大童（男孩）速干长袖中间层训练上衣
¥329
Nike Pro Dri-FIT 大童（男孩）速干长袖中间层训练上衣的设计兼顾关键区域的透气性和非凡舒适性。1/4 拉链开襟设计，随心打造舒适穿着体验；背面网眼布拼接设计，清爽透气；结合 Dri-FIT 技术，可导湿速干，保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IF1722-010
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
产品细节
- 面料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。拼接：60% 棉/40% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
