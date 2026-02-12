Nike Pro
Dri-FIT 大童（男孩）速干长袖训练上衣
20% 折让
Nike Pro Dri-FIT 大童（男孩）速干长袖训练上衣采用弹性针织面料搭配导湿速干技术，助你在训练和比赛时保持干爽。
- 显示颜色： 烟灰/黑
- 款式： FJ6822-084
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 针织面料触感柔软顺滑，平缝设计有助减少摩擦，营造舒适穿着感受
产品细节
- 90% 聚酯纤维/10% 氨纶
- 后领内侧镶边饰有 "NIKE PRO" 字标
- 可机洗
- 显示颜色： 烟灰/黑
- 款式： FJ6822-084
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
