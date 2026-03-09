 
Nike Pro Dri-FIT 大童（女孩）速干长袖训练上衣 - 幻影/幻影/白色

Nike Pro

Dri-FIT 大童（女孩）速干长袖训练上衣

12% 折让

Nike Pro Dri-FIT 大童（女孩）速干长袖训练上衣采用修身版型，助你在训练中发挥出色表现。Dri-FIT 技术导湿速干，助你在全力以赴之际保持干爽。领口拉链开襟设计，可拉下亦可拉上，轻松调整包覆效果。插肩袖设计，提升活动灵活度，袖口设有拇指孔，帮助稳固衣袖。


  • 显示颜色： 幻影/幻影/白色
  • 款式： IF1750-057

Nike Pro

其他细节

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适

产品细节

  • 83% 聚酯纤维/17% 氨纶
  • 可机洗
