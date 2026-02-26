Nike Pro
Dri-FIT 女子平整缝线速干高腰塑形训练骑行短裤
16% 折让
你钟爱的健身佳选单品现已焕新，呈现革新外观，上身就显线条。Nike Pro Dri-FIT 女子平整缝线速干高腰塑形训练骑行短裤质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，让你在训练升温之际保持干爽舒适。
- 显示颜色： 暗烟灰
- 款式： IF1211-070
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 柔软弹性面料在关键位置融入匠心排布的罗纹区域，打造塑形效果
产品细节
- 腰部饰有 NIKE PRO 字标
- 大身整体成分：46% 聚酯纤维/41% 锦纶/13% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
