Nike Pro
Dri-FIT 女子速干紧身短款长袖训练上衣
¥349
穿上 Nike Pro Dri-FIT 女子速干紧身短款长袖训练上衣，尽情挥洒汗水。顺滑面料质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，让你在训练升温之际保持舒适。紧身版型结合柔软提花弹性下摆，缔造稳固贴合感，助你全力攻克目标。
- 显示颜色： 淡象牙白
- 款式： IQ3948-110
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖
产品细节
- 83% 聚酯纤维/17% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
