穿上 Nike Pro Dri-FIT 女子速干紧身短款长袖训练上衣，尽情挥洒汗水。顺滑面料质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，让你在训练升温之际保持舒适。紧身版型结合柔软提花弹性下摆，缔造稳固贴合感，助你全力攻克目标。


  • 显示颜色： 淡象牙白
  • 款式： IQ3948-110

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖

产品细节

  • 83% 聚酯纤维/17% 氨纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
