Nike Pro
Dri-FIT 女子速干长袖紧身训练上衣
13% 折让
准备好尽情挥洒汗水了吗？Nike Pro Dri-FIT 女子速干长袖紧身训练上衣的衣身两侧和衣袖内侧融入提花面料，可导湿速干，助你保持干爽。紧身贴合版型，可随身体动作自如伸展，助你自信满满，全力以赴。
- 显示颜色： 甜菜红/白色
- 款式： HV3737-634
专业风范
自信无畏，驾驭一切。 Nike Pro 有紧身裤、上衣等多种单品任你挑选，助你升级衣橱格调，洋溢出众风采。
平滑而富有弹性
该款紧身上衣的大身采用弹性面料，触感顺滑，让你在训练时舒适又有型。
尽情训练， 干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
产品细节
- 面料：75% 聚酯纤维/25% 氨纶。 拼接：90% 聚酯纤维/10% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
