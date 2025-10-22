 
Nike Pro Dri-FIT 女子速干长袖紧身训练上衣 - 黑/白色

Nike Pro

Dri-FIT 女子速干长袖紧身训练上衣

黑/白色
甜菜红/白色

准备好尽情挥洒汗水了吗？Nike Pro Dri-FIT 女子速干长袖紧身训练上衣的衣身两侧和衣袖内侧融入提花面料，可导湿速干，助你保持干爽。紧身贴合版型，可随身体动作自如伸展，助你自信满满，全力以赴。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HV3737-010

Nike Pro

专业风范

自信无畏，驾驭一切。 Nike Pro 有紧身裤、上衣等多种单品任你挑选，助你升级衣橱格调，洋溢出众风采。

平滑而富有弹性

该款紧身上衣的大身采用弹性面料，触感顺滑，让你在训练时舒适又有型。

尽情训练， 干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

产品细节

  • 面料：75% 聚酯纤维/25% 氨纶。 拼接：90% 聚酯纤维/10% 氨纶
  • 可机洗
