Nike Pro
Dri-FIT 男子速干紧身长袖训练上衣
13% 折让
Nike Pro 系列旨在助你自信突破极限，迎战训练的不同阶段。Nike Pro Dri-FIT 男子速干紧身长袖训练上衣采用紧身版型，触感顺滑且富有弹性，是高强度运动和活动的理想之选。后摆加长设计，无论是否掖入下装，皆可畅享舒适穿着感受。
- 显示颜色： 浅柠色/黑
- 款式： FB7920-360
导湿速干
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。
助力畅动
弹性针织面料舒适贴身，助你在不同训练和活动中畅动自如。平缝结构，顺滑亲肤。
出众包覆
弧形下摆设计，有助于在伸展运动和活力畅动时提供出众包覆效果。背面下摆加长设计，便于将上衣牢牢掖入下装。
产品细节
- 90% 聚酯纤维/10% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
