Nike Pro 系列旨在助你自信突破极限，迎战训练的不同阶段。Nike Pro Dri-FIT 男子速干紧身长袖训练上衣采用紧身版型，触感顺滑且富有弹性，是高强度运动和活动的理想之选。后摆加长设计，无论是否掖入下装，皆可畅享舒适穿着感受。


  • 显示颜色： 浅柠色/黑
  • 款式： FB7920-360

Nike Pro 系列旨在助你自信突破极限，迎战训练的不同阶段。Nike Pro Dri-FIT 男子速干紧身长袖训练上衣采用紧身版型，触感顺滑且富有弹性，是高强度运动和活动的理想之选。后摆加长设计，无论是否掖入下装,皆可畅享舒适穿着感受。

导湿速干

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。

助力畅动

弹性针织面料舒适贴身，助你在不同训练和活动中畅动自如。平缝结构，顺滑亲肤。

出众包覆

弧形下摆设计，有助于在伸展运动和活力畅动时提供出众包覆效果。背面下摆加长设计，便于将上衣牢牢掖入下装。

产品细节

  • 90% 聚酯纤维/10% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅柠色/黑
  • 款式： FB7920-360

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

