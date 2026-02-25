Nike Pro Octa

¥669 ¥949 29% 折让

别让寒冷阻碍你的训练。Nike Pro Octa Therma-FIT ADV 男子训练夹克采用轻盈 Octa 里料拼接，塑就出众的保暖性能。搭配弹性面料，无论是去健身房的路上还是户外训练，皆可助你畅享舒适。配色 619 为圣诞系列精选配色。

保暖技术 Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。 助力畅动 弹性梭织面料，带来自如运动体验。

其他细节 立体剪裁衣袖搭配缝褶细节，塑就专属贴合感，提升灵活性

衣袖采用加绒里料，柔软非凡