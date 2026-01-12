Nike Pro Octa

¥669 ¥749 10% 折让

别让寒冷阻碍你的训练。Nike Pro Octa Therma-FIT ADV 男子训练长裤采用轻盈 Octa 里料拼接，塑就出众的保暖性能。搭配弹性面料，无论是去健身房的路上还是户外训练，皆可助你畅享舒适。

保暖技术 Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。 助力畅动 弹性梭织面料，带来自如运动体验。

其他细节 小腿外侧拉链设计，可轻松更换鞋钉或鞋子

裤身上部采用 Octa 里料搭配下部加绒里料，柔软舒适

侧边拉链口袋，搭配后身按扣口袋，提供安全储物空间