Nike Pro Sculpt
女子速干训练高腰骑行短裤
¥349
穿上 Nike Pro Sculpt 女子速干训练高腰骑行短裤，突破自我。采用弹性面料，触感顺滑，舒适包覆。加宽弹性腰部，营造稳固贴合的穿着感受，助你全力开练，尽情挥汗。
- 显示颜色： 黑/浅蓟紫/宝石蓝/白色
- 款式： IQ0364-013
专业风范
自信无畏，驾驭一切。Nike Pro 有紧身裤、上衣等多种单品任你挑选，助你升级衣橱格调，洋溢出众风采。
尽情训练，干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
产品细节
- 耐克勾勾标志
- 腰部饰有 NIKE PRO 字标
- 面料：75% 聚酯纤维/25% 氨纶。腰头部分：84% 锦纶/16% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
