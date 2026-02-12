Nike Pro
Therma-FIT 女子加绒训练连帽衫
29% 折让
Nike Pro Therma-FIT 女子加绒训练连帽衫采用超宽松版型，搭载保暖技术，无论是热身还是训练，皆可轻松驾驭。 柔软弹性面料，表面触感顺滑，内里柔软加绒，缔造舒适穿着感受。 硅胶抽绳头，便于收纳部分型号耳机。配色 634 为圣诞系列精选配色。
- 显示颜色： 甜菜红/白色
- 款式： HV3601-634
Nike Pro
29% 折让
Nike Pro Therma-FIT 女子加绒训练连帽衫采用超宽松版型，搭载保暖技术，无论是热身还是训练，皆可轻松驾驭。 柔软弹性面料，表面触感顺滑，内里柔软加绒，缔造舒适穿着感受。 硅胶抽绳头，便于收纳部分型号耳机。配色 634 为圣诞系列精选配色。
专业风范
自信无畏，驾驭一切。 Nike Pro 有紧身裤、上衣等多种单品任你挑选，助你升级衣橱格调，洋溢出众风采。
御寒保暖
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。
非凡细节
后身融入 NIKE PRO 松紧带，设计灵感源自运动服，造就出众格调。 抽绳采用别致设计，两端配有硅胶头，可供收纳部分型号耳机。
产品细节
- 左袖饰有耐克勾标志
- 胸部饰有 NIKE PRO 品牌标志
- 袖口搭配拇指孔设计
- 面料：91% 聚酯纤维/9% 氨纶。 连帽里料：75% 聚酯纤维/13% 棉/12% 粘纤
- 可机洗
- 显示颜色： 甜菜红/白色
- 款式： HV3601-634
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。