Nike Pro Training
Dri-FIT 男子速干短袖训练上衣
20% 折让
Nike Pro Training Dri-FIT 男子速干短袖训练上衣采用顺滑针织面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你畅享自在训练体验。加长弧形后摆，为严苛训练提供所需包覆效果。
- 显示颜色： 海藻绿/黑
- 款式： HV0410-390
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 加长后身下摆，提升包覆效果
- 后身和侧边采用网眼拼接设计，提升透气性，打造舒爽的训练体验
- 罗纹衣领搭配利落后领内里镶边，提升耐穿性
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
