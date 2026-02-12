Nike Pro Training
Dri-FIT 男子速干训练长裤
27% 折让
穿上 Nike Pro Training Dri-FIT 男子速干训练长裤，畅动自如，专注训练。采用弹性面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你畅享心无旁骛的训练体验。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HV0425-010
Nike Pro Training
27% 折让
穿上 Nike Pro Training Dri-FIT 男子速干训练长裤，畅动自如，专注训练。采用弹性面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你畅享心无旁骛的训练体验。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 轻盈四向弹性梭织面料，可随行而动
- 拉链口袋，提供安全的储物空间
- 膝盖部位采用专属贴合设计，可在你进行深蹲、弓箭步和弯腰时有助减少缩皱
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HV0425-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。