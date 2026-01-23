Nike Pro Training
Dri-FIT ADV 男子速干专业训练短袖上衣
12% 折让
升级面料，四向弹力，兼具硬核透气，你的装备，不会比你先服软。Nike Pro Training Dri-FIT ADV 男子速干专业训练短袖上衣专为训练打造，采用修身版型结合耐穿接缝设计，塑就无拘运动体验。Nike Dri-FIT ADV 技术结合网眼拼接设计，助你保持干爽，心无旁骛地攻克目标。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： IF2215-010
Nike Pro Training
12% 折让
升级面料，四向弹力，兼具硬核透气，你的装备，不会比你先服软。Nike Pro Training Dri-FIT ADV 男子速干专业训练短袖上衣专为训练打造，采用修身版型结合耐穿接缝设计，塑就无拘运动体验。Nike Dri-FIT ADV 技术结合网眼拼接设计，助你保持干爽，心无旁骛地攻克目标。
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 轻盈面料，舒适亲肤
- 前肩、腋下和后身上部融入网眼拼接设计，帮助保持清爽
- 接缝设计，有效提升耐穿性，让你在上举和伸展时舒适非凡
- 下摆两侧采用弧形设计，助你减少干扰因素
- 正面右侧口袋，便于存放基本小物件
产品细节
- 修身版型
- 胸前饰有“NIKE PRO”品牌标志图案
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： IF2215-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。