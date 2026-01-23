 
Nike Pro Training Dri-FIT ADV 男子速干专业训练短袖上衣 - 黑/黑/白色

Nike Pro Training

Dri-FIT ADV 男子速干专业训练短袖上衣

12% 折让

升级面料，四向弹力，兼具硬核透气，你的装备，不会比你先服软。Nike Pro Training Dri-FIT ADV 男子速干专业训练短袖上衣专为训练打造，采用修身版型结合耐穿接缝设计，塑就无拘运动体验。Nike Dri-FIT ADV 技术结合网眼拼接设计，助你保持干爽，心无旁骛地攻克目标。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： IF2215-010

Nike Pro Training

12% 折让

升级面料，四向弹力，兼具硬核透气，你的装备，不会比你先服软。Nike Pro Training Dri-FIT ADV 男子速干专业训练短袖上衣专为训练打造，采用修身版型结合耐穿接缝设计，塑就无拘运动体验。Nike Dri-FIT ADV 技术结合网眼拼接设计，助你保持干爽，心无旁骛地攻克目标。

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 轻盈面料，舒适亲肤
  • 前肩、腋下和后身上部融入网眼拼接设计，帮助保持清爽
  • 接缝设计，有效提升耐穿性，让你在上举和伸展时舒适非凡
  • 下摆两侧采用弧形设计，助你减少干扰因素
  • 正面右侧口袋，便于存放基本小物件

产品细节

  • 修身版型
  • 胸前饰有“NIKE PRO”品牌标志图案
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： IF2215-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。