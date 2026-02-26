升级面料，四向弹力，兼具硬核透气，你的装备，不会比你先服软。Nike Pro Training Dri-FIT ADV 男子速干专业训练短袖上衣专为训练打造，采用修身版型结合耐穿接缝设计，塑就无拘运动体验。Nike Dri-FIT ADV 技术结合网眼拼接设计，助你保持干爽，心无旁骛地攻克目标。

