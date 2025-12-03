 
Nike Pro Warm 男子薄绒拼接速干长袖训练上衣 - 白色/黑

Nike Pro Warm

男子薄绒拼接速干长袖训练上衣

23% 折让
白色/黑
黑/白色

Nike Pro Warm 男子薄绒拼接速干长袖训练上衣采用柔软弹性薄绒拼接面料，搭配透气拼接，让你在喜爱的运动和活动中常保舒适。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： FB7983-100

清爽舒适

后身和腋下网眼拼接设计，提升透气性，为关键部位营造清爽感受。

包覆出众

加长设计，便于将上衣牢牢掖入下装。

产品细节

  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。网眼布：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。