Nike Pro Warm
男子薄绒拼接速干长袖训练上衣
23% 折让
Nike Pro Warm 男子薄绒拼接速干长袖训练上衣采用柔软弹性薄绒拼接面料，搭配透气拼接，让你在喜爱的运动和活动中常保舒适。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： FB7983-100
清爽舒适
后身和腋下网眼拼接设计，提升透气性，为关键部位营造清爽感受。
包覆出众
加长设计，便于将上衣牢牢掖入下装。
产品细节
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。网眼布：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
