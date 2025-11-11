Nike Project F.R.O.G.
男子热成像图案毛衣
10% 折让
Nike Project F.R.O.G. 男子热成像图案毛衣采用宽松版型，巧搭 1/4 拉链开襟设计，且带有弹性。另点缀热成像图案，展现野性风格，极具视觉冲击力。
- 显示颜色： 透明粉/日晷黄/浅柠檬黄
- 款式： HV1412-645
产品细节
- 大身整体成分：64% 聚酯纤维/34% 粘纤/2% 其他纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
