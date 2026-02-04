 
Nike Project F.R.O.G. 男子网眼衬里套头连帽衫 - 乌紫/鲜蓝/电压绿/明亮紫

Nike Project F.R.O.G.

男子网眼衬里套头连帽衫

10% 折让

Nike Project F.R.O.G. 男子网眼衬里套头连帽衫采用优质面料结合网眼衬里，让穿着体验再升级；超宽松版型设计，方便叠搭。滚边设计、精致图案和配有串珠的弹力抽绳，为造型注入低调却带点怪趣的风格。


  • 显示颜色： 乌紫/鲜蓝/电压绿/明亮紫
  • 款式： IF1297-573

Nike Project F.R.O.G.

10% 折让

Nike Project F.R.O.G. 男子网眼衬里套头连帽衫采用优质面料结合网眼衬里，让穿着体验再升级；超宽松版型设计，方便叠搭。滚边设计、精致图案和配有串珠的弹力抽绳，为造型注入低调却带点怪趣的风格。

产品细节

  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 乌紫/鲜蓝/电压绿/明亮紫
  • 款式： IF1297-573

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。