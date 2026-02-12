Nike Project F.R.O.G.
Transparent 男子工装长裤
14% 折让
Nike Project F.R.O.G. Transparent 男子工装长裤采用宽松版型和轻盈不易撕裂梭织面料，彰显十足个性。裤管口搭配弹性抽绳，让造型灵活百搭，尽显运动鞋魅力。
- 显示颜色： 亚紫粉/惊喜绿/白色/惊喜绿
- 款式： HV0908-684
其他细节
- 宽松版型，为臀部和大腿部位营造充裕活动空间
- 弹性腰部搭配前开口抽绳，供你打造理想贴合感
- 裤腿大号工装口袋搭配按扣设计
产品细节
- 硅胶 Nike Project F.R.O.G. 品牌标志
- 插手口袋
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
