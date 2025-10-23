 
Nike Quest 5 男子透气轻盈缓震公路跑步鞋 - 烟灰/荧光黄/黑/白色

Nike Quest 5

男子透气轻盈缓震公路跑步鞋

41% 折让
烟灰/荧光黄/黑/白色
浅橄榄绿/黑/白色/古铜色

售罄：

此配色当前无货

系上鞋带，突破自我，达成个人新目标。Nike Quest 5 男子透气轻盈缓震公路跑步鞋采用匠心设计，助你心愿成真。这款跑步鞋具有出众抓地力，缔造顺畅舒适的柔缓迈步体验。搭载优质泡绵，缔造出众缓震效果，实现从后跟到鞋头的出色过渡。


  • 显示颜色： 烟灰/荧光黄/黑/白色
  • 款式： DD0204-010

柔缓系列，质感轻盈

系上鞋带，突破自我，达成个人新目标。Nike Quest 5 男子透气轻盈缓震公路跑步鞋采用匠心设计，助你心愿成真。这款跑步鞋具有出众抓地力，缔造顺畅舒适的柔缓迈步体验。搭载优质泡绵，缔造出众缓震效果，实现从后跟到鞋头的出色过渡。

透气耐穿，轻盈迅疾

鞋面采用网眼布设计，轻盈透气。在关键区域采用网眼布设计，为关键部位营造透气感受。

系带设计，支撑出众

中足板带设计，缔造稳固脚感。与鞋带巧妙结合，鞋带系得越紧，双足越稳固。中足采用匠心材料，打造出众外观。

质感柔软，助力畅跑

中底搭载柔软泡绵，塑就缓震迈步体验。加高泡绵设计，在跑步期间塑就柔软感受。

出色抓地力，助力畅跑

橡胶外底铸就出众抓地力，紧抓路面。

其他细节

  • 鞋口搭配柔软衬垫，令脚踝畅享舒适感受
  • 鞋头和鞋眼部位添加覆面，打造出众耐穿性

产品细节

  • 显示颜色： 烟灰/荧光黄/黑/白色
  • 款式： DD0204-010

