Nike Quest 5
男子透气轻盈缓震公路跑步鞋
41% 折让
售罄：
此配色当前无货
系上鞋带，突破自我，达成个人新目标。Nike Quest 5 男子透气轻盈缓震公路跑步鞋采用匠心设计，助你心愿成真。这款跑步鞋具有出众抓地力，缔造顺畅舒适的柔缓迈步体验。搭载优质泡绵，缔造出众缓震效果，实现从后跟到鞋头的出色过渡。
- 显示颜色： 烟灰/荧光黄/黑/白色
- 款式： DD0204-010
Nike Quest 5
41% 折让
柔缓系列，质感轻盈
系上鞋带，突破自我，达成个人新目标。Nike Quest 5 男子透气轻盈缓震公路跑步鞋采用匠心设计，助你心愿成真。这款跑步鞋具有出众抓地力，缔造顺畅舒适的柔缓迈步体验。搭载优质泡绵，缔造出众缓震效果，实现从后跟到鞋头的出色过渡。
透气耐穿，轻盈迅疾
鞋面采用网眼布设计，轻盈透气。在关键区域采用网眼布设计，为关键部位营造透气感受。
系带设计，支撑出众
中足板带设计，缔造稳固脚感。与鞋带巧妙结合，鞋带系得越紧，双足越稳固。中足采用匠心材料，打造出众外观。
质感柔软，助力畅跑
中底搭载柔软泡绵，塑就缓震迈步体验。加高泡绵设计，在跑步期间塑就柔软感受。
出色抓地力，助力畅跑
橡胶外底铸就出众抓地力，紧抓路面。
其他细节
- 鞋口搭配柔软衬垫，令脚踝畅享舒适感受
- 鞋头和鞋眼部位添加覆面，打造出众耐穿性
产品细节
- 显示颜色： 烟灰/荧光黄/黑/白色
- 款式： DD0204-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。