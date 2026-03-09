 
Nike Quest 6 男子公路跑步鞋 - 杉木浅蓝灰/雾杉木绿/山峰白

Nike Quest 6

男子公路跑步鞋

23% 折让
杉木浅蓝灰/雾杉木绿/山峰白
米白/白色/典雅托帕石色/黑
  • 显示颜色： 杉木浅蓝灰/雾杉木绿/山峰白
  • 款式： FD6033-012

厚实泡绵中底，缓震舒适，助力日常畅跑。

Nike Quest 6 男子公路跑步鞋专为不同水平的跑者匠心打造。 但它并不是入门级单品。 中足板带设计提供舒适支撑，缔造稳固脚感，助力攻克跑步征程。 柔软中底泡绵带来缓震迈步体验。

稳固贴合

中足板带与鞋带巧妙结合，鞋带系得越紧，双足越稳固。

柔软非凡，出众回弹

加高中底设计，为鞋款带来出众柔软度和回弹性能。

强劲抓地

橡胶外底铸就出众抓地力，紧抓路面。

产品细节

  • 单鞋重量：约 295 克（男码 44 码）
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
