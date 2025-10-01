Nike Radiate CNY
托特包
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Radiate CNY 托特包设有拉链主袋和内置口袋，为日常基本装备提供充裕收纳空间。耐用设计赋予训练装备有力支撑，搭配双提手肩带，在办公室到健身房途中为你营造非凡舒适的携背体验。
- 显示颜色： 黑/黑/健身红
- 款式： BA6090-010
装备收纳，出众选择
其他细节
- 宽敞主袋设计，便于存取
- 底部添加涂层设计，有助装备保持干爽
- 内置口袋令水壶保持直立
- 双提手肩带设计，打造舒适的携背体验
- 内置拉链口袋帮助存储基本物品
产品细节
- 尺寸：41 x 41 x 16 厘米
- 材料：聚酯纤维
- 局部清洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
