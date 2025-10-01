 
Nike Radiate CNY 托特包 - 黑/黑/健身红

Nike Radiate CNY

托特包

Nike Radiate CNY 托特包设有拉链主袋和内置口袋，为日常基本装备提供充裕收纳空间。耐用设计赋予训练装备有力支撑，搭配双提手肩带，在办公室到健身房途中为你营造非凡舒适的携背体验。


  • 显示颜色： 黑/黑/健身红
  • 款式： BA6090-010

Nike Radiate CNY

装备收纳，出众选择

其他细节

  • 宽敞主袋设计，便于存取
  • 底部添加涂层设计，有助装备保持干爽
  • 内置口袋令水壶保持直立
  • 双提手肩带设计，打造舒适的携背体验
  • 内置拉链口袋帮助存储基本物品

产品细节

  • 尺寸：41 x 41 x 16 厘米
  • 材料：聚酯纤维
  • 局部清洗
