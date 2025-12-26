 
Nike ReactX Rejuven8 男子一脚蹬凉鞋 - 冲击绿/荧光黄/黑

Nike ReactX Rejuven8

男子一脚蹬凉鞋

¥499
冲击绿/荧光黄/黑
黑/黑/黑
浅土褐/浅土褐/浅土褐
中橄榄绿/中橄榄绿/中橄榄绿
黑/冷灰/荧光黄
典雅托帕石色/草皮橙/浅深红
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

让双足沉浸在放松之中。Nike ReactX Rejuven8 男子一脚蹬凉鞋采用质感柔软且出众回弹的 ReactX 泡绵，缔造非凡舒适的日常穿着体验，助你保持活力。


  • 显示颜色： 冲击绿/荧光黄/黑
  • 款式： HV5060-300

Nike ReactX Rejuven8

¥499

让双足沉浸在放松之中。Nike ReactX Rejuven8 男子一脚蹬凉鞋采用质感柔软且出众回弹的 ReactX 泡绵，缔造非凡舒适的日常穿着体验,助你保持活力。

其他细节

  • ReactX 泡绵为双足营造柔软出众、回弹缓震的舒适感受
  • 橡胶外底，提供可驾驭湿滑地面的强劲抓地力
  • 前足匠心设计，适合不同足形
  • 透气孔设计，营造出色透气性

产品细节

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。