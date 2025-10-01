Nike Reax 8 TR
女子训练鞋
¥649
要想精进不止， 只管狂练就行； 要想突飞猛进， 那就穿上 Nike Reax 8 TR 女子训练鞋。 无论是力量训练、有氧运动还是其他训练，出众回弹的 ReactX 泡绵都能助你燃爆实力，轻松应对挑战。 即刻上脚，火力全开。
- 显示颜色： 白色/白金色/白色
- 款式： IO2400-102
出众缓震
全掌型 ReactX 中底，舒适缓震，提供出色能量回馈。
柔韧灵活
灵活柔韧的前足设计，可在平板支撑、弓箭步和其他训练动作中自如弯曲。
稳定出众
外底纹路提供非凡抓地力；加大中底设计，在举重时提供有力支撑。
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
