 
Nike Reax 8 TR 女子训练鞋 - 白色/白金色/白色

Nike Reax 8 TR

女子训练鞋

29% 折让

要想精进不止，只管狂练就行；要想突飞猛进，那就穿上 Nike Reax 8 TR 女子训练鞋。无论是力量训练、有氧运动还是其他训练，出众回弹的泡绵都能助你燃爆实力，轻松应对挑战。即刻上脚，火力全开。


  • 显示颜色： 白色/白金色/白色
  • 款式： IO2400-102

Nike Reax 8 TR

29% 折让

要想精进不止，只管狂练就行；要想突飞猛进，那就穿上 Nike Reax 8 TR 女子训练鞋。无论是力量训练、有氧运动还是其他训练，出众回弹的泡绵都能助你燃爆实力，轻松应对挑战。即刻上脚，火力全开。

柔韧灵活

灵活柔韧的前足设计，可在平板支撑、弓箭步和其他训练动作中自如弯曲。

稳定出众

外底纹路提供强劲抓地力；加大中底设计，在举重时提供有力支撑。

产品细节

  • 显示颜色： 白色/白金色/白色
  • 款式： IO2400-102

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。