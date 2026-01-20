Nike Reax 8 TR
男子训练鞋
¥649
Nike Reax 8 TR 男子训练鞋搭载回弹响应的缓震配置，为双足带来轻盈包覆，在训练时缔造出众性能。
- 显示颜色： 黑/煤黑/暗灰/金属银
- 款式： 621716-022
Nike Reax 8 TR
质感轻盈，表现优越。
其他细节
- 后跟搭载 Nike Reax 缓震配置，造就回弹响应的步履体验
- 动态系带系统，在中足部位带来稳固贴合感受
- 凹槽设计，赋予双足自然流畅的运动体验
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
