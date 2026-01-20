 
Nike Reax 8 TR 男子训练鞋 - 黑/煤黑/暗灰/金属银

Nike Reax 8 TR

男子训练鞋

¥649

Nike Reax 8 TR 男子训练鞋搭载回弹响应的缓震配置，为双足带来轻盈包覆，在训练时缔造出众性能。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/暗灰/金属银
  • 款式： 621716-022

质感轻盈，表现优越。

其他细节

  • 后跟搭载 Nike Reax 缓震配置，造就回弹响应的步履体验
  • 动态系带系统，在中足部位带来稳固贴合感受
  • 凹槽设计，赋予双足自然流畅的运动体验
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

