 
Nike Repel 大童（男孩）拒水运动夹克 - 黑

Repel 大童（男孩）拒水运动夹克

Nike Repel 大童（男孩）拒水运动夹克质感轻盈，令你无惧天气变化，自在畅动。拒水面料助你轻松应对细雨场景；翻领和弹性袖口设计，为运动风叠穿造型增添利落风范。


  • 显示颜色：
  • 款式： IO0249-010

其他细节

拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 拒水面料
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。