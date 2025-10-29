Nike Repel Park20
大童足球拒水夹克
24% 折让
Nike Repel Park20 大童足球拒水夹克采用拒水梭织面料，搭配网眼布里料，助你在细雨中保持干爽。网眼布里料口袋，便于收纳随身物品。此外，该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： BV6904-010
心无旁骛，无惧雨天
其他细节
- 拒水梭织面料，助你在细雨中保持干爽
- 网眼布里料口袋，方便存放随身物品
- 肩部滚边，营造经典足球运动风格
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
