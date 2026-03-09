 
Nike Retro Dri-FIT 男子速干圆领跑步运动衫 - 深队红

Nike Retro

Dri-FIT 男子速干圆领跑步运动衫

Nike Retro Dri-FIT 男子速干圆领跑步运动衫采用法式毛圈面料，塑就经典运动单品。搭载导湿速干技术，结合宽松版型，助你保持舒适。


  • 显示颜色： 深队红
  • 款式： IQ1659-613

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，营造舒适感受

产品细节

  • 左侧袖口饰有 Golden Spike 贴片
  • 正面饰有 nike running 字标
  • 56% 聚酯纤维/44% 棉
  • 可机洗
