Nike Retro
Dri-FIT 男子速干圆领跑步运动衫
10% 折让
Nike Retro Dri-FIT 男子速干圆领跑步运动衫采用法式毛圈面料，塑就经典运动单品。搭载导湿速干技术，结合宽松版型，助你保持舒适。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IQ1659-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，营造舒适感受
产品细节
- 左侧袖口饰有 Golden Spike 贴片
- 正面饰有 nike running 字标
- 56% 聚酯纤维/44% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
