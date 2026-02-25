 
Nike Retro Dri-FIT 男子速干运动夹克 - 黑/黑/黑

Nike Retro

Dri-FIT 男子速干运动夹克

21% 折让
黑/黑/黑
深队红/黑/山峰白

Nike Retro Dri-FIT 男子速干运动夹克的灵感源自经典的 Nike Windrunner，为夹克融入 90 年代风格。不易撕裂的梭织面料结合导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。此外，后身开口设计提升透气性，反光细节为造型增添瞩目风采。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： IF2029-010

Nike Retro

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 下摆搭配松紧抽绳，可供自行调节贴合度

产品细节

  • 正面 V 字形、后身开口和衣袖融入反光滚边
  • 反光耐克勾标志
  • 正面拉链口袋
  • 弹性袖口和抽绳下摆
  • 左侧袖口饰有 Golden Spike 贴片
  • 后身饰有 nike running 贴片
  • 100% 锦纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
