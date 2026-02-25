Nike Retro
Dri-FIT 男子速干运动夹克
21% 折让
Nike Retro Dri-FIT 男子速干运动夹克的灵感源自经典的 Nike Windrunner，为夹克融入 90 年代风格。不易撕裂的梭织面料结合导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。此外，后身开口设计提升透气性，反光细节为造型增添瞩目风采。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： IF2029-010
Nike Retro
21% 折让
Nike Retro Dri-FIT 男子速干运动夹克的灵感源自经典的 Nike Windrunner，为夹克融入 90 年代风格。不易撕裂的梭织面料结合导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。此外，后身开口设计提升透气性，反光细节为造型增添瞩目风采。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 下摆搭配松紧抽绳，可供自行调节贴合度
产品细节
- 正面 V 字形、后身开口和衣袖融入反光滚边
- 反光耐克勾标志
- 正面拉链口袋
- 弹性袖口和抽绳下摆
- 左侧袖口饰有 Golden Spike 贴片
- 后身饰有 nike running 贴片
- 100% 锦纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： IF2029-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。