Nike Retro Dri-FIT 男子速干运动夹克的灵感源自经典的 Nike Windrunner，为夹克融入 90 年代风格。不易撕裂的梭织面料结合导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。此外，后身开口设计提升透气性，反光细节为造型增添瞩目风采。

Nike Retro Dri-FIT 男子速干运动夹克的灵感源自经典的 Nike Windrunner，为夹克融入 90 年代风格。不易撕裂的梭织面料结合导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。此外，后身开口设计提升透气性，反光细节为造型增添瞩目风采。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。