Nike Revolution 6
女子公路跑步鞋
¥499
售罄：
此配色当前无货
Nike Revolution 6 女子公路跑步鞋缔造柔软脚感，助你稳步开跑。我们知道舒适感是畅跑的关键，因此我们力图缔造灵活缓震效果，为你塑就柔软迈步体验。人气单品，焕新呈现。
- 显示颜色： 幻影灰白/浅铁矿石灰/暗烟灰/海神绿
- 款式： DC3729-008
柔软网眼设计
鞋面采用柔软网眼设计，缔造舒适脚感。
自然脚感
后跟融入接触点设计，便于自在穿脱。
柔韧缓震
外底抓地底纹设计基于计算机数据而生成，在跑步时塑就自然效果，提供出众的柔韧缓震脚感。
焕新设计
泡绵中底，塑就柔软迈步体验。
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
