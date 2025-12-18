Nike Revolution 8
女子公路跑步鞋
24% 折让
- 显示颜色： 白色/白金色/黑
- 款式： HJ8485-102
Nike Revolution 8
24% 折让
泡绵中底结合柔韧前足设计，塑就缓震迈步体验。
Nike Revolution 8 女子公路跑步鞋焕新演绎你的挚爱单品，采用泡绵中底和灵活柔韧的前足设计，塑就柔软缓震迈步体验。此外，鞋面采用网眼设计，缔造干爽舒适、心无旁骛的跑步体验。
网眼设计
鞋面采用网眼设计，舒适透气。
泡绵中底
泡绵中底搭配 “弧形摇杆” 形状，塑就出众缓震性能。
缓震鞋底
鞋底采用匠心耐克勾标志，搭配前足弯曲凹槽，在跑步时缔造舒适缓震效果。
匠心接触点
后跟和鞋舌融入接触点设计，便于自在穿脱。
设计揭秘
织物与合成材质组合鞋面，塑就出众透气性，帮助保持干爽。
产品细节
- 单鞋重量：约 236 克（女码 39 码）
- 显示颜色： 白色/白金色/黑
- 款式： HJ8485-102
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。