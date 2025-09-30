 
Nike Revolution 8 EasyOn 女子公路跑步鞋 - 白色/狼灰/黑

Nike Revolution 8 EasyOn

女子公路跑步鞋

¥499
白色/狼灰/黑
泡沫粉/魅力粉/透明粉
黑/煤黑/狼灰/白色
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

穿上 Nike Revolution 8 EasyOn 女子公路跑步鞋，即刻上路奔跑。Nike EasyOn 技术方便穿入，同时缔造轻松稳固的贴合感受。泡绵中底和柔韧前足设计，塑就缓震出众的迈步体验。此外，鞋面采用网眼设计，缔造干爽舒适跑步体验。


  • 显示颜色： 白色/狼灰/黑
  • 款式： HQ2415-100

Nike Revolution 8 EasyOn

¥499

舒适泡绵中底和易于穿脱的设计，助力日常快速畅跑。

网眼设计

鞋面采用网眼设计，舒适透气。

舒适中底

泡绵中底结合弧形摇杆设计，塑就柔软缓震性能。

外底

橡胶外底搭配前足弯曲凹槽设计，带来出色灵活性和耐穿性。

休闲贴合

可下压式后跟解放双手，一脚蹬入即可轻松穿妥，塑就稳固贴合感。

焕新设计

  • 无鞋带设计
  • 覆面设计，打造出色耐穿性

产品细节

  • 单鞋重量：约 238 克（女款 39 码）
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。