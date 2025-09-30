Nike Revolution 8 EasyOn
女子公路跑步鞋
¥499
穿上 Nike Revolution 8 EasyOn 女子公路跑步鞋，即刻上路奔跑。Nike EasyOn 技术方便穿入，同时缔造轻松稳固的贴合感受。泡绵中底和柔韧前足设计，塑就缓震出众的迈步体验。此外，鞋面采用网眼设计，缔造干爽舒适跑步体验。
- 显示颜色： 白色/狼灰/黑
- 款式： HQ2415-100
网眼设计
鞋面采用网眼设计，舒适透气。
舒适中底
泡绵中底结合弧形摇杆设计，塑就柔软缓震性能。
外底
橡胶外底搭配前足弯曲凹槽设计，带来出色灵活性和耐穿性。
休闲贴合
可下压式后跟解放双手，一脚蹬入即可轻松穿妥，塑就稳固贴合感。
焕新设计
- 无鞋带设计
- 覆面设计，打造出色耐穿性
产品细节
- 单鞋重量：约 238 克（女款 39 码）
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
