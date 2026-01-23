Nike Revolution 8 EasyOn
女子公路跑步鞋
22% 折让
舒适的泡绵中底和易穿设计，适合快速日常跑步。穿上 Nike Revolution 8 EasyOn 女子公路跑步鞋，即刻出发！ EasyOn 技术让你轻松穿上鞋，同时保持稳固贴合。柔韧前足和泡绵中底，带来缓震舒适脚感。此外，鞋面采用网眼设计，缔造干爽舒适跑步体验。
- 显示颜色： 黑/煤黑/狼灰/白色
- 款式： HQ2415-001
Nike Revolution 8 EasyOn
22% 折让
舒适的泡绵中底和易穿设计，适合快速日常跑步。穿上 Nike Revolution 8 EasyOn 女子公路跑步鞋，即刻出发！ EasyOn 技术让你轻松穿上鞋，同时保持稳固贴合。柔韧前足和泡绵中底，带来缓震舒适脚感。此外，鞋面采用网眼设计，缔造干爽舒适跑步体验。
透气鞋面
鞋面采用网眼设计，舒适透气。
舒适中底
泡绵中底结合弧形摇杆设计，塑就柔软缓震性能。
柔韧外底
橡胶外底搭配前足弯曲凹槽设计，兼具柔韧灵活性和耐穿性。
休闲贴合
可下压式后跟解放双手，一脚蹬入即可轻松穿妥，塑就稳固贴合感。
焕新设计
- 无鞋带设计。
- 覆面设计，打造出色耐穿性。
产品细节
- 单鞋重量：约 238 克（女款 39 码）
- 显示颜色： 黑/煤黑/狼灰/白色
- 款式： HQ2415-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。