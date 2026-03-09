 
Nike Revolution 8 EasyOn 女子公路跑步鞋 - 白色/狼灰/黑

Nike Revolution 8 EasyOn

女子公路跑步鞋

24% 折让

舒适的泡棉中底和易穿设计，适合快速日常跑步。穿上 Nike Revolution 8 EasyOn 女子公路跑步鞋，即刻出发！ EasyOn 技术让你轻松穿上鞋，同时保持稳固贴合。柔韧前足和泡棉中底，带来缓震舒适脚感。此外，鞋面采用网眼设计，缔造干爽舒适跑步体验。


  • 显示颜色： 白色/狼灰/黑
  • 款式： HQ2415-100

透气鞋面

鞋面采用网眼设计，舒适透气。

舒适中底

泡棉中底结合弧形摇杆设计，塑就柔软缓震性能。

柔韧外底

橡胶外底搭配前足弯曲凹槽设计，兼具柔韧灵活性和耐穿性。

休闲贴合

可下压式后跟解放双手，一脚蹬入即可轻松穿妥，塑就稳固贴合感。

焕新设计

  • 无鞋带设计
  • 覆面设计，打造出色耐穿性

产品细节

  • 单鞋重量：约 238 克（女款 39 码）
