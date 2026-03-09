 
Nike Revolution 8 SE 女子公路跑步鞋 - 砂岩灰粉/微粒玫瑰红/图腾黑紫/白色

Nike Revolution 8 SE

女子公路跑步鞋

¥499

穿上 Nike Revolution 8 SE 女子公路跑步鞋，畅享舒适体验。柔韧前足和泡棉中底，带来缓震舒适脚感。此外，鞋面采用透气网眼设计，缔造非凡舒适的穿着感受。


  • 显示颜色： 砂岩灰粉/微粒玫瑰红/图腾黑紫/白色
  • 款式： IR1525-601

Nike Revolution 8 SE

泡棉中底结合柔韧前足设计，塑就缓震迈步体验。

透气鞋面

鞋面采用网眼设计，舒适透气。

泡棉中底

泡棉中底与弧形摇杆设计结合，带来舒适缓震效果。

耐穿外底

外底采用橡胶贴片搭配前足弯曲凹槽设计，在跑步时缔造强劲抓地效果。

焕新设计

织物与合成材质组合鞋面，塑就出众透气性。

产品细节

  • 单鞋重量：约 236 克（女码 39 码）
  • 特别版颜色设计
