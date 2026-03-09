Nike Revolution 8 SE
女子公路跑步鞋
¥499
穿上 Nike Revolution 8 SE 女子公路跑步鞋，畅享舒适体验。柔韧前足和泡棉中底，带来缓震舒适脚感。此外，鞋面采用透气网眼设计，缔造非凡舒适的穿着感受。
- 显示颜色： 砂岩灰粉/微粒玫瑰红/图腾黑紫/白色
- 款式： IR1525-601
Nike Revolution 8 SE
泡棉中底结合柔韧前足设计，塑就缓震迈步体验。
透气鞋面
鞋面采用网眼设计，舒适透气。
泡棉中底
泡棉中底与弧形摇杆设计结合，带来舒适缓震效果。
耐穿外底
外底采用橡胶贴片搭配前足弯曲凹槽设计，在跑步时缔造强劲抓地效果。
焕新设计
织物与合成材质组合鞋面，塑就出众透气性。
产品细节
- 单鞋重量：约 236 克（女码 39 码）
- 特别版颜色设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
