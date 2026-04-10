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Nike Rift 2
大童运动鞋
¥469
在阳光明媚的日子，前往沙滩、公园或小院尽享玩乐时光。Nike Rift 2 大童运动鞋采用开孔式网眼布，塑就出众透气性。带上戏水玩具，在天气转暖时外出撒欢。舒适泡棉结合硬质橡胶，不同场合下可为你带来舒适脚感和强劲抓地力。可调节固定带，便于轻松穿脱。时不我待，即刻畅玩吧！
- 显示颜色： 泡沫粉/泡沫粉/泡沫粉
- 款式： FB5523-600
Nike Rift 2
¥469
在阳光明媚的日子，前往沙滩、公园或小院尽享玩乐时光。Nike Rift 2 大童运动鞋采用开孔式网眼布，塑就出众透气性。带上戏水玩具，在天气转暖时外出撒欢。舒适泡棉结合硬质橡胶，不同场合下可为你带来舒适脚感和强劲抓地力。可调节固定带，便于轻松穿脱。时不我待，即刻畅玩吧！
其他细节
- 织物鞋面透气性出众，帮助双足保持干爽
- 魔术贴粘扣固定带，令鞋款便于穿脱
- 中底搭配柔软泡棉，塑就舒适缓震性能
- 橡胶外底，提供可驾驭多种地面的非凡抓地力
产品细节
- 显示颜色： 泡沫粉/泡沫粉/泡沫粉
- 款式： FB5523-600
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
28: 鞋内长 17.8
29.5: 鞋内长 18.6
31: 鞋内长 20
32: 鞋内长 20.6
33.5: 鞋内长 21.4
35: 鞋内长 22
36: 鞋内长 23
37.5: 鞋内长 23.6
38.5: 鞋内长 24.4
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
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价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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