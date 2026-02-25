Nike Rival
女子速干稳固超高强度支撑衬垫运动内衣
11% 折让
想要一款兼具高强度支撑力与出众型格的运动内衣？Nike Rival 女子速干稳固超高强度支撑衬垫运动内衣合你心意。此款运动内衣专为高强度训练打造。灵活钢圈，舒适衬垫，轻松自在，撑你应对不同挑战。
- 显示颜色： 图腾黑紫
- 款式： FQ7388-502
支撑出众
Nike Rival 运动内衣以稳固舒适为核心，搭载嵌入式钢圈，实现出色支撑效果。采用模压罩杯，提供缓震支撑，不增加滞重感，助你尽享舒适。
导湿速干技术
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。结合网眼布耐克勾标志拼接设计，助你畅享清爽。
其他细节
- 可调节肩带的关键位置融入软垫设计，舒适贴合
- 工字型后背设计，令动作流畅自如
产品细节
- 背面钩扣设计
- 面料/里料拼接：70% 聚酯纤维/30% 氨纶。网眼布：81% 聚酯纤维/19% 氨纶。衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
