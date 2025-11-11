Nike Romaleos 4
举重运动鞋
¥1,499
售罄：
此配色当前无货
Nike Romaleos 4 举重运动鞋专为增强力量和稳定性而打造，配有富有支撑力的中底和平坦宽版外底。中足融入可调式固定带，在高强度训练中助你稳固双足。
- 显示颜色： 黑/橡皮中褐/亮石灰色
- 款式： CD3463-032
强力稳定，适合精英级训练
锁定贴合
宽版可调式固定带可自由调节，为双足提供稳固支撑。
蓄势待发
硬质中底搭配后跟抬高设计，为爆发式运动提供有力支撑。
稳固支撑
宽版后跟为举重训练提供稳定的支撑基础；橡胶外底提供出众抓地力，满足不同运动需求。
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
