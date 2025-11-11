Nike Romaleos 4 举重运动鞋专为增强力量和稳定性而打造，配有富有支撑力的中底和平坦宽版外底。中足融入可调式固定带，在高强度训练中助你稳固双足。

宽版后跟为举重训练提供稳定的支撑基础；橡胶外底提供出众抓地力，满足不同运动需求。

