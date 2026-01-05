 
Nike Romaleos 4 SE 举重运动鞋强力稳定，采用宽版平坦鞋底，为严苛举重运动提供有力支撑。可调节固定带帮助稳固锁定双足，让你随时做好准备，从健身房到世界舞台皆可从容驾驭。


Nike Romaleos 4 SE

强力稳定，稳固结实

Nike Romaleos 4 SE 举重运动鞋强力稳定，采用宽版平坦鞋底，为严苛举重运动提供有力支撑。可调节固定带帮助稳固锁定双足，让你随时做好准备，从健身房到世界舞台皆可从容驾驭。

蓄势待发

硬质鞋底，为爆发式运动提供有力支撑。

稳固支撑

宽版后跟为重物提举提供稳定的支撑基础，橡胶外底提供出众抓地力，满足不同运动需求。

锁定贴合

宽版可调式固定带塑就舒适贴合体验，为双足提供出众包覆效果，以免鞋带干扰运动。

产品细节

  • 显示颜色： 多色/多色
  • 款式： DJ4487-900

