Nike Romaleos 4 SE
举重运动鞋
10% 折让
Nike Romaleos 4 SE 举重运动鞋强力稳定，采用宽版平坦鞋底，为严苛举重运动提供有力支撑。可调节固定带帮助稳固锁定双足，让你随时做好准备，从健身房到世界舞台皆可从容驾驭。
- 显示颜色： 多色/多色
- 款式： DJ4487-900
强力稳定，稳固结实
蓄势待发
硬质鞋底，为爆发式运动提供有力支撑。
稳固支撑
宽版后跟为重物提举提供稳定的支撑基础，橡胶外底提供出众抓地力，满足不同运动需求。
锁定贴合
宽版可调式固定带塑就舒适贴合体验，为双足提供出众包覆效果，以免鞋带干扰运动。
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
